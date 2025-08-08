Denuncian descuentos en décimo tercer mes a docentes

La dirigencia magisterial denunció este viernes que persiste la “persecución” contra los docentes que participaron en la pasada huelga, ahora con la aplicación de descuentos proporcionales en el pago del décimo tercer mes .

Dirigencia magisterial asegura que persecución contra docentes continua con descuentos proporcionales en pago del décimo tercer mes. El dirigente Armando Guerra dijo que la ministra de Educación y el contralor de la República se han unido para seguir con el ataque hacia los educadores.

El dirigente Armando Guerra señaló que la ministra de Educación y el contralor de la República “se han unido para seguir con el ataque hacia los educadores”, al descontarles parte de este beneficio.

Guerra afirmó que el pago completo del décimo tercer mes es un derecho adquirido que debe cumplirse, independientemente de las acciones sindicales emprendidas por los docentes.