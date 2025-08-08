Panamá Nacionales -  8 de agosto de 2025 - 15:48

Denuncian descuentos en décimo tercer mes a docentes

Dirigentes magisteriales acusan al MEDUCA y la Contraloría de aplicar descuentos en el décimo tercer mes a docentes que participaron en huelga.

MEDUCA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La dirigencia magisterial denunció este viernes que persiste la “persecución” contra los docentes que participaron en la pasada huelga, ahora con la aplicación de descuentos proporcionales en el pago del décimo tercer mes.

Denuncia descuentos en décimo tercer mes a docentes que estuvieron en huelga

El dirigente Armando Guerra señaló que la ministra de Educación y el contralor de la República “se han unido para seguir con el ataque hacia los educadores”, al descontarles parte de este beneficio.

Guerra afirmó que el pago completo del décimo tercer mes es un derecho adquirido que debe cumplirse, independientemente de las acciones sindicales emprendidas por los docentes.

