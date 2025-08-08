Fecha del pago del Décimo Tercer Mes para la empresa privada.

Panamá Nacionales -  8 de agosto de 2025 - 10:14

Los servidores públicos del país recibieron el segundo pago del Décimo Tercer Mes el jueves 7 de agosto.

El segundo pago del Décimo Tercer Mes para el sector privado podría desembolsarse a mediados de agosto; sin embargo, algunas empresas tienen la facultad de establecer el periodo de entrega que consideren más adecuado.

Por su parte, los servidores públicos recibieron esta bonificación el jueves 7 de agosto, y se espera que la tercera partida del décimo se efectúe el jueves 4 de diciembre.

