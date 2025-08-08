Fecha del pago del Décimo Tercer Mes para la empresa privada.

El segundo pago del Décimo Tercer Mes para el sector privado podría desembolsarse a mediados de agosto; sin embargo, algunas empresas tienen la facultad de establecer el periodo de entrega que consideren más adecuado.

Por su parte, los servidores públicos recibieron esta bonificación el jueves 7 de agosto, y se espera que la tercera partida del décimo se efectúe el jueves 4 de diciembre.

Fórmula para el pago del Décimo Tercer Mes

Para determinar el monto a recibir, se aplica la siguiente fórmula:

Ejemplo del cálculo: Ingresos X 4 / 12 = Décimo Tercer Mes