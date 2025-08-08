Fecha del pago del Décimo Tercer Mes para la empresa privada.

El segundo pago del Décimo Tercer Mes para el sector privado podría desembolsarse a mediados de agosto; sin embargo, algunas empresas tienen la facultad de establecer el periodo de entrega que consideren más adecuado.
Fórmula para el pago del Décimo Tercer Mes
Para determinar el monto a recibir, se aplica la siguiente fórmula:
Ejemplo del cálculo: Ingresos X 4 / 12 = Décimo Tercer Mes