Denuncian incumplimiento de leyes de protección animal en Panamá Oeste

Huellas señaló que, en Panamá Oeste, de los cinco distritos, solo dos cuentan con departamentos de bienestar animal, lo que no solo incumple la Ley 70, sino que también afecta la atención de los casos de maltrato, abandono y atropello animal.

Denuncian incumplimiento de leyes de protección animal

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1899818047759606012&partner=&hide_thread=false Denuncian que en Panamá Oeste no se está cumpliendo con lo establecido en la Ley 70 de protección animal y la Ley 138 que establece y adjudica la responsabilidad de los casos de maltrato animal a los departamentos de bienestar animal.



“El departamento -de bienestar animal- no le… pic.twitter.com/BOgZvEEddU — Telemetro Reporta (@TReporta) March 12, 2025

"El departamento de bienestar animal no le da el apoyo a la comunidad cuando realizan un reporte, simplemente no tienen transporte, ayuda veterinaria, ni siquiera una bolsa de alimento para estos animales", expresó. "El departamento de bienestar animal no le da el apoyo a la comunidad cuando realizan un reporte, simplemente no tienen transporte, ayuda veterinaria, ni siquiera una bolsa de alimento para estos animales", expresó.

La activista hizo un llamado al alcalde de La Chorrera y a los alcaldes de los distritos con departamentos de bienestar animal para que cumplan con las leyes y asignen los presupuestos adecuados para estos departamentos, señalando que el personal actual no cuenta con la empatía ni los recursos necesarios para brindar la ayuda adecuada. "Exigimos que los alcaldes tomen en cuenta las necesidades de estos departamentos, ya que los animales no pueden seguir sufriendo por la falta de atención", concluyó Huellas.