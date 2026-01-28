Denuncian presunto nepotismo en la Alcaldía de Arraiján: piden investigar a Stefany Peñalba

Una denuncia por presunto nepotismo y posibles irregularidades administrativas fue explicada públicamente contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, relacionada con el nombramiento de familiares dentro del municipio y supuestas acciones que vulnerarían el debido proceso legal.
La abogada Yahaira Yángüez señaló que desde la llegada de Peñalba a la Alcaldía de Arraiján se habrían realizado demoliciones sin cumplir los procedimientos legales establecidos, afectando derechos de comerciantes del distrito.
Según la jurista, el discurso público y el eslogan utilizado por la administración municipal serían “una cortina de humo” frente a las actuaciones que, a su juicio, se estarían ejecutando internamente.
Explican denuncia contra la alcaldesa de Arraiján
En cuanto a la denuncia por presunto nepotismo, la abogada indicó que dentro del municipio se habrían identificado al menos 10 familiares nombrados, cifra que —según dijo— continúa en aumento.
“Tenemos una lista de aproximadamente 10 familiares nombrados y sigue creciendo”, sostuvo.
Violación al debido proceso
Ante esta situación, Yángüez hizo un llamado a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) para que evalúe el caso y determine si se han cometido faltas a la ética pública o a la normativa vigente.
La abogada también señaló que las actuaciones denunciadas podrían constituir una violación a los derechos de comerciantes del distrito de Arraiján, quienes se habrían visto afectados por decisiones administrativas sin los debidos respaldos legales.
Hasta el momento, la Alcaldía de Arraiján no ha emitido un pronunciamiento oficial en respuesta a las acusaciones.