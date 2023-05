Desaparecido: ¿Dónde estas César Córdoba? familiares piden ayuda

Captura de pantalla (10).png

El joven de 33 años no ha sido visto desde esa vez, su hermana preocupada por la desaparición de César, explica que no es de desaparecer ni mucho menos apagar o no informar de su paradero por lo que aumentó la preocupación pues nunca regreso a su casa.

Desaparecido: La denuncia ya está en el Ministerio Público

Según explica Katherine Ibarra, la denuncia por la desaparición de su hermano reposa en el Ministerio Público, por lo que la investigación para saber sobre el paradero de César está activa sin embargo, piden a la ciudadanía de saber información que lleguen con el sujeto comunicarlo al MP o a los familiares.

De tener información los números a llamar son: 6152 - 8741 o al 6235-8778.