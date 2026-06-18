Descentralización: La vialidad concentra casi la mitad de las inversiones autorizadas a los gobiernos locales

Descentralización promueve inversiones de gobiernos locales.

Según datos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), cerca del 60% de las vías terrestres de Panamá corresponde a caminos rurales y carreteras secundarias. Mientras el Estado concentra importantes inversiones en las arterias principales que conectan el país, los corredores logísticos y las zonas de mayor actividad económica, los gobiernos locales desempeñan un papel fundamental en la atención de la red vial secundaria que conecta a miles de ciudadanos con escuelas, centros de salud, mercados, servicios públicos y oportunidades de desarrollo.

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A través de los fondos de descentralización, se han financiado 1,146 proyectos relacionados con caminos rurales. Cortesía Entre agosto de 2024 y mayo de 2026, la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) ha evaluado y autorizado 5,583 proyectos de inversión propuestos por alcaldías y juntas comunales, por un monto de B/. 146.12 millones. De ese total, el 47% corresponde a proyectos de vialidad, lo que convierte a este sector en el principal destino de las inversiones impulsadas desde los gobiernos locales. A través de los fondos de descentralización, se han financiado 1,146 proyectos relacionados con caminos rurales, calles comunitarias, veredas, zarzos, vados, puentes peatonales y sistemas de drenaje, obras que facilitan la movilidad de personas, estudiantes, productores y transportistas en todo el país.

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Descentralización promueve que las inversiones respondan a las necesidades prioritarias de cada comunidad. Cortesía Como entidad responsable de revisar, evaluar y autorizar el uso de estos recursos conforme a la ley, la AND promueve que las inversiones respondan a las necesidades prioritarias de cada comunidad y generen un impacto real en el desarrollo social y productivo de la población. De esta manera, la descentralización fortalece la capacidad de los gobiernos locales para impulsar soluciones concretas que mejoran la conectividad, dinamizan las economías locales y elevan la calidad de vida de miles de panameños.