Descentralización: La vialidad concentra casi la mitad de las inversiones autorizadas a los gobiernos locales

Según datos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), cerca del 60% de las vías terrestres de Panamá corresponde a caminos rurales y carreteras secundarias. Mientras el Estado concentra importantes inversiones en las arterias principales que conectan el país, los corredores logísticos y las zonas de mayor actividad económica, los gobiernos locales desempeñan un papel fundamental en la atención de la red vial secundaria que conecta a miles de ciudadanos con escuelas, centros de salud, mercados, servicios públicos y oportunidades de desarrollo.
Como entidad responsable de revisar, evaluar y autorizar el uso de estos recursos conforme a la ley, la AND promueve que las inversiones respondan a las necesidades prioritarias de cada comunidad y generen un impacto real en el desarrollo social y productivo de la población. De esta manera, la descentralización fortalece la capacidad de los gobiernos locales para impulsar soluciones concretas que mejoran la conectividad, dinamizan las economías locales y elevan la calidad de vida de miles de panameños.