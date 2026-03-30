Panamá Nacionales -  30 de marzo de 2026 - 11:48

Detectan venta ilegal de especies marinas en Portobelo: rescatan langostas y centollas

MiAmbiente detectó venta ilegal de especies marinas en el Parque Nacional Portobelo. Rescataron langostas y centollas con huevas.

MiAmbiente detecta venta ilegal de especies marinas

MiAmbiente detecta venta ilegal de especies marinas

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) detectó la venta ilegal de especies marinas dentro del Parque Nacional Portobelo, durante operativos de control y vigilancia en la provincia de Colón.

La acción fue ejecutada a través de la Dirección Regional de Colón, en conjunto con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

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Operativos en Portobelo por venta ilegal de especies

Según el informe oficial, durante patrullajes en los sectores de Buenaventura y María Soto:

  • Se detectó la venta ilegal de especies marinas dentro del área protegida
  • Con apoyo de la Policía Ambiental, se verificó a uno de los involucrados
  • Otro ciudadano logró darse a la fuga

Especies rescatadas fueron liberadas

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Durante el operativo, las autoridades lograron recuperar diversas especies marinas, entre ellas:

  • Centollas
  • Langostas con huevas

Los ejemplares fueron liberados en su hábitat natural, como parte de las acciones de protección de la biodiversidad.

Caso será remitido a las autoridades

El Ministerio de Ambiente informó que el caso será enviado a las instancias correspondientes para su trámite legal, conforme a la normativa ambiental vigente.

Las autoridades reiteraron que estas acciones buscan proteger especies en reproducción, como las langostas con huevas, cuya captura y comercialización está prohibida por su impacto en los ecosistemas marinos.

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