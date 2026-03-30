Detectan venta ilegal de especies marinas en Portobelo: rescatan langostas y centollas

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) detectó la venta ilegal de especies marinas dentro del Parque Nacional Portobelo, durante operativos de control y vigilancia en la provincia de Colón.
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Operativos en Portobelo por venta ilegal de especies
Según el informe oficial, durante patrullajes en los sectores de Buenaventura y María Soto:
- Se detectó la venta ilegal de especies marinas dentro del área protegida
- Con apoyo de la Policía Ambiental, se verificó a uno de los involucrados
- Otro ciudadano logró darse a la fuga
Especies rescatadas fueron liberadas
Durante el operativo, las autoridades lograron recuperar diversas especies marinas, entre ellas:
- Centollas
- Langostas con huevas
Los ejemplares fueron liberados en su hábitat natural, como parte de las acciones de protección de la biodiversidad.
Caso será remitido a las autoridades
El Ministerio de Ambiente informó que el caso será enviado a las instancias correspondientes para su trámite legal, conforme a la normativa ambiental vigente.
Las autoridades reiteraron que estas acciones buscan proteger especies en reproducción, como las langostas con huevas, cuya captura y comercialización está prohibida por su impacto en los ecosistemas marinos.