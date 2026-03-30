Detectan venta ilegal de especies marinas en Portobelo: rescatan langostas y centollas

El Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) detectó la venta ilegal de especies marinas dentro del Parque Nacional Portobelo, durante operativos de control y vigilancia en la provincia de Colón.

La acción fue ejecutada a través de la Dirección Regional de Colón, en conjunto con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

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Operativos en Portobelo por venta ilegal de especies

Según el informe oficial, durante patrullajes en los sectores de Buenaventura y María Soto:

Se detectó la venta ilegal de especies marinas dentro del área protegida

Con apoyo de la Policía Ambiental, se verificó a uno de los involucrados

Otro ciudadano logró darse a la fuga

Especies rescatadas fueron liberadas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2038651507285877041?s=20&partner=&hide_thread=false Varias personas fueron detectadas realizando venta ilegal de especies marinas dentro del Parque Nacional Portobelo, en la provincia de Colón, mediante patrullajes de control y vigilancia desarrollados por Ministerio de Ambiente, a través de la Dirección Regional de Colón y el… pic.twitter.com/FtKJzLTww0 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 30, 2026

Durante el operativo, las autoridades lograron recuperar diversas especies marinas, entre ellas:

Centollas

Langostas con huevas

Los ejemplares fueron liberados en su hábitat natural, como parte de las acciones de protección de la biodiversidad.

Caso será remitido a las autoridades

El Ministerio de Ambiente informó que el caso será enviado a las instancias correspondientes para su trámite legal, conforme a la normativa ambiental vigente.

Las autoridades reiteraron que estas acciones buscan proteger especies en reproducción, como las langostas con huevas, cuya captura y comercialización está prohibida por su impacto en los ecosistemas marinos.