Detienen a mujer en el Aeropuerto de Tocumen por retención de cuotas

Una mujer procedente de Estados Unidos fue aprehendida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras ser requerida por las autoridades judiciales en una investigación por el delito de retención indebida de cuotas.

La acción fue informada por la Policía Nacional de Panamá, que indicó que la detención se produjo durante los controles migratorios realizados en la principal terminal aérea del país.

Autoridades investigan a mujer tras orden judicial

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033566598234095701?s=20&partner=&hide_thread=false Una mujer procedente de Estados Unidos fue aprehendida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras ser requerida por las autoridades judiciales en una investigación por el delito de retención indebida de cuotas. @policiadepanama pic.twitter.com/3IWks7c3Ft — Telemetro Reporta (@TReporta) March 16, 2026

De acuerdo con el reporte policial, la mujer mantenía una orden de aprehensión emitida por las autoridades judiciales vinculada a una investigación por retención indebida de cuotas, delito que se configura cuando un empleador descuenta aportes a sus trabajadores, pero no los entrega a la entidad correspondiente.

Tras su aprehensión, la ciudadana fue puesta a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen es uno de los principales puntos de control para la ejecución de órdenes judiciales, debido al flujo constante de pasajeros que ingresan y salen del país.