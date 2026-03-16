Fiscalía Anticorrupción investiga contrato de la ATTT por posible peculado

La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación por la presunta comisión de los delitos de peculado y tráfico de influencias, tras detectar posibles irregularidades en la obtención de un contrato entre la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y una empresa de servicios de software para la digitalización del trámite de revisado vehicular.
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Contrato de la ATTT fue firmado en 2023
La información oficial señala que el contrato fue refrendado en marzo de 2023 por un monto de B/.1,462,572.00. Posteriormente, se firmó una adenda en julio de 2024, que mantiene una concesión con un período de ejecución de 10 años.
Proyecto buscaba digitalizar el revisado vehicular
El contrato tenía como objetivo implementar un sistema tecnológico para digitalizar el trámite del revisado vehicular, un proceso obligatorio para los conductores en el país.
Las autoridades indicaron que la investigación busca esclarecer las condiciones en que se otorgó el contrato y si se cumplieron los procedimientos legales establecidos.
La Fiscalía Anticorrupción continuará con las diligencias correspondientes para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales en este caso.