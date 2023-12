Día libre en diciembre 2023: Este es el próximo día que no habrá clases ni trabajo

Al principio la petición no fue bien recibida, dado que, no se quería que el día de las madres se convirtiera en una actividad religiosa. No obstante, el diputado Aníbal Ríos, sugirió cambiar la fecha al 8 de diciembre, pero sin enfatizar el hecho litúrgico de la Inmaculada Concepción.

Panamá es uno de los pocos países de Latinoamérica que aún mantiene esta fecha, ya que en otros países celebra el día de las madres el el 10 de mayo.