Dictan detención provisional a productor musical Cristyan Palma por atropello mortal

Además, la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio del área metropolitana, representada por la fiscal Milagros Arosemena Leiva, logró que el Tribunal de Garantías diera por legalizada la aprehensión y la formulación de la imputación de cargo.

El hecho ocurrió la madrugada del jueves 27 de enero de 2022 en San Fernando, avenida José Agustín Arango, cuando el conductor atropelló a Percy Gutiérrez, de nacionalidad peruana, quien falleció en el lugar.

Tras el atropello el sospechoso abandonó el lugar y fue detenido en Villa Venus; al hacerle la prueba de alcoholemia rebasó los límites permitidos.

El Ministerio Público detalla que en su decisión, la Juez consideró que había riesgo de desatención al proceso y peligro para la comunidad.

https://twitter.com/PGN_PANAMA/status/1487194564989444101 #AEstaHora| Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, logró la detención provisional de un hombre por el delito de homicidio culposo agravado, luego de un hecho de tránsito ocurrido ayer en Juan Díaz, donde falleció una persona. pic.twitter.com/OdEsc5DO1E — Ministerio Público (@PGN_PANAMA) January 28, 2022

El abogado querellante Hessel Garibaldi, explicó que el sospechoso manifestó no era el conductor del vehículo, sin embargo existen elementos de convicción que indican que sí era él quien conducía, incluso hay un testigo y vídeos de cámaras de vigilancia en los que no se observa a ninguna otra personas salir del vehículo.

“Muestras de arrepentimiento ahora mismo no existen toda vez de que el señor trata de encubrirse planteando una teoría del caso bastante infantil de que él no era el que iba manejando y que iba a ofrecer al despacho el nombre de la persona que está dispuesta a asumir la condena que le corresponde a él como infractor de la norma penal en cuanto a delito contra la vida y la integridad personal… el juez no le permitió brindar ningún nombre, él todavía no ha brindado ninguna entrevista dentro de la carpetilla porque el juez plantea que es un juez de garantías y que no realiza acto de investigación”, indicó el abogado Garibaldi.

Por su parte, la defensa de Cristyan Palma apeló, y la audiencia fue programada para el 3 de febrero.