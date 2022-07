Diputada Rosas señala que no se puede hablar de diálogo nacional sin el sector agropecuario

"No es posible que nuestro sector agropecuario no esté en esa mesa de diálogo si estamos hablando de regulación de la canasta básica, no podemos hablar de diálogo nacional cuando lo hacemos a espaldas de las personas que ponen alimentos en la mesa de los panameños", dijo la diputada.

Por otro lado, Rosas expresó que es necesario que la Asamblea Nacional tenga más visibilidad en este momento y juegue un papel en la búsqueda de soluciones.

"Aquí tenemos todos que asumir la responsabilidad que nos corresponde, no puede ser que solamente un lado que sean responsables y como ese es un problema del Gobierno, del Ejecutivo, entonces yo no me meto o para ver si el Ejecutivo me llama y condiciono mi participación y no estoy de acuerdo", mencionó al cuestionar la participación del Órgano Legislativo.

Ana Giselle Rosas indica que se requiere participación de la AN en el diálogo nacional TReporta

La diputada dijo que no concibe que el primer órgano estatal no esté participando y afirmó que aunque se creó una comisión con representantes de todas las bancadas, no han presentado informes con propuestas o soluciones.

Cabe destacar que en días pasados diferentes gremios empresariales también solicitaron tener presencia en la mesa, incluso se creó una alianza entre productores, agroindustriales y otras organizaciones.

A pesar de que se ha indicado que en etapas posteriores se incluirán otros grupos representativos, los gremios empresariales afirman que no se puede esperar otra fase si en la primera se toman decisiones que los afectarán directamente.

En la mesa única del diálogo en Penonomé solo están reunidos representantes del Gobierno Nacional, de la Anadepo, de la Alianza Pueblo Unido por la Vida y de la Comarca Ngäbe-Buglé.

Se discutirán 8 puntos específicos, pero por el momento solo se ha abordado el relacionado con la canasta básica, en donde luego de varios días se logró consenso en 6 subpuntos.

A pesar de que una mesa de diálogo está instalada continúan los cierres de calles en diferentes puntos del país y los educadores mantienen huelga nacional.