Diputado Carlos Afú se refiere al Desfile de las Mil Polleras y la ley de las casas de quincha

El diputado Carlos Afú informó que “a partir del 5 de enero hacemos la consulta ciudadana de lo que es el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas que vamos a construir, y pensamos que en 2027 tenemos un hospital nuevo. Lo otro es las Mil Polleras, el 17 de enero se reviste Las Tablas como centro de Las Mil Polleras para que todos los ciudadanos del país puedan ir. Y por último lo primero que voy a hacer cuando entre a la Asamblea es hacer la ley de las casas de quincha”.