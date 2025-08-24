Diputados advierten sobre corrupción y falta de resocialización en cárceles de Panamá

La diputada de la Coalición Vamos, Yamireliz Chong, reiteró el compromiso de su bancada de combatir la corrupción, al señalar que esta ha permeado en los partidos políticos y en distintas instituciones del país.

Por su parte, el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, puso sobre la mesa la crisis del Sistema Penitenciario, cuestionando la ausencia de programas de resocialización efectivos.

“Si en la cárcel, en el Sistema Penitenciario, no hay esos programas elaborados científicamente de resocialización o sencillamente no existen, ¿a dónde va a estar la gente? Ahí tienes a mucha gente delinquiendo, llamándote a los teléfonos para estafar”, expresó Camacho.

Diputados alertan sobre corrupción y falta de resocialización en Panamá

Chong coincidió en que es necesario fortalecer las instituciones y avanzar en medidas que reduzcan la corrupción y la criminalidad, como parte de una estrategia integral de seguridad y justicia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1959621718835634595?t=ph0j3wPA8nUIzCbsK_ScJw&s=19&partner=&hide_thread=false El diputado de @somosrmp, Luis Eduardo Camacho, evaluó como el principal elemento de la pena, la etapa de resocialización y reinserción de los privados de libertad en la sociedad. pic.twitter.com/ek205CHexx — Telemetro Reporta (@TReporta) August 24, 2025

Crimen en Colón: pandillas, narcotráfico y delincuencia común

El diputado también hizo un diagnóstico sobre la situación de inseguridad en Colón. Según explicó, existen dos tipos de delincuencia que afectan a la provincia:

Delincuencia organizada, vinculada al narcotráfico y a los enfrentamientos entre pandillas.

Delincuencia común, que abarca robos, asaltos y hurtos en viviendas.

Resocialización como clave en la lucha contra la criminalidad

Camacho subrayó que el principal elemento de la pena debe ser la etapa de resocialización y reinserción de las personas privadas de libertad. Recalcó que sin este componente, las cárceles no cumplen su función y, en cambio, se convierten en focos de reincidencia delictiva.