Director de la CSS: "No hay ningún tipo de sentido modificar la Ley 462"

“No creo que tenga ningún tipo de sentido estar insistiendo en una ley que no, en general, aumentó la edad de jubilación, que efectivamente no ha cambiado el régimen de los maestros, que en general ha dado beneficios iguales o mejores para todos”, expresó Mon. “No creo que tenga ningún tipo de sentido estar insistiendo en una ley que no, en general, aumentó la edad de jubilación, que efectivamente no ha cambiado el régimen de los maestros, que en general ha dado beneficios iguales o mejores para todos”, expresó Mon.

El director de la CSS recordó que la ley permite ser revisada en un plazo de seis años, y enfatizó que existen otros temas prioritarios para el país, en especial el impulso de la economía y el empleo.

Director de la CSS Dino Mon, respalda al presidente Mulino

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1940044877682655560&partner=&hide_thread=false Para el director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, no tiene "ningún tipo de sentido" insistir en derogar o modificar la Ley 462, que "no aumenta la edad de jubilación, que no ha cambiado el régimen de los maestros, que en general ha dado beneficios iguales o mejores para… pic.twitter.com/UJzODtMgn1 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 1, 2025

“Indudablemente, toda ley es perfectible, pero yo creo que el presidente de la República ha sido claro: hay otros aspectos en donde nosotros tenemos que concentrarnos. El crecimiento del empleo es importante, el crecimiento de nuestra economía en general, así que hacia esos rumbos nos tenemos que dirigir”, afirmó. “Indudablemente, toda ley es perfectible, pero yo creo que el presidente de la República ha sido claro: hay otros aspectos en donde nosotros tenemos que concentrarnos. El crecimiento del empleo es importante, el crecimiento de nuestra economía en general, así que hacia esos rumbos nos tenemos que dirigir”, afirmó.

Las declaraciones de Mon se dan en medio del debate político generado en la Asamblea Nacional, donde algunos diputados de oposición han reiterado la exigencia de derogar la Ley 462 como parte de su agenda legislativa.