Discusión de la reforma de la CSS se reanuda el jueves 6

Diputados, en consenso, deciden no aumentar la edad de jubilación

Entre los puntos clave del debate, los diputados José Pérez Barboni, de Moca, y Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas, afirmaron que no se contempla un aumento en la edad de jubilación para hombres y mujeres. Indicaron que existe consenso entre los parlamentarios para no respaldar esta medida propuesta por el Ejecutivo, la cual fue eliminada en el primer debate y no se incluyó en el texto único elaborado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social.