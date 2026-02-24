Docentes del Colegio Moisés Castillo Ocaña protestan por pabellones inconclusos

Docentes del Colegio Moisés Castillo Ocaña, ubicado en La Chorrera, realizaron una manifestación pacífica para exigir la entrega de pabellones que, según denuncian, llevan más de una década en construcción.

La protesta se desarrolló en las afueras del plantel, donde los educadores reiteraron su preocupación por las condiciones en las que se desarrollan las clases mientras la obra continúa sin ser culminada.

Docentes piden culminar la obra pendiente

Los manifestantes señalaron que la entrega de estos pabellones es necesaria para mejorar el ambiente de aprendizaje de los estudiantes y garantizar espacios adecuados dentro del centro educativo.

De acuerdo con los docentes, el proyecto tiene más de 10 años en proceso, lo que ha generado incomodidades tanto para estudiantes como para el personal educativo.

Solicitan respuesta de las autoridades

Durante la manifestación, los educadores solicitaron a las autoridades educativas una respuesta clara sobre el avance del proyecto y una fecha concreta para la finalización de los pabellones.

Indicaron que la protesta se realizó de forma pacífica con el objetivo de visibilizar la situación que enfrenta la comunidad educativa del plantel.