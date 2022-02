Doctor Ortega: En este 2022 han muerto 3 niños por COVID-19 y 483 se han contagiado en enero

El doctor aseguró que el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) no ha recibido reporte de niños que hayan padecido de miocarditis (inflamación del músculo cardíaco), luego de haber recibido la vacuna contra el COVID-19.

"Ayer revisábamos con el Programa Ampliado de Inmunización el reporte de los eventos adversos que llegan espontáneamente al programa y tenemos 10 eventos reportados, 7 son alérgicos, algún tipo de alergia (rash, exatema, reacción alérgica) de las 10 que hemos tenido en más de 139 mil niños vacunados, de nuevo esto es una vigilancia pasiva, no es una vigilancia activa, no tenemos miocarditis, hemos preguntado activamente cada vez que nos reunimos cuántas miocarditis hemos tenido en Panamá y no tenemos miocarditis reportada, que es lo que atemoriza a algunos padres", indicó el doctor.

Ortega señaló que los padres de familia están esperando a que inicie la escuela para vacunar en esta a sus hijos, sin embargo señaló que lo ideal es que la mayoría de los niños que ingresen a las escuelas ya deben llevar por lo menos una dosis.

Finalmente el doctor señaló que las vacunas pediátricas no solo están en los mall o los puntos de vacunación por junta comunal, adelantó que también están accesibles en las policlínicas y en los centros de salud.