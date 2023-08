Dueños de farmacias se oponen a descuento de medicamentos

La extensión del descuento en el precio del medicamento fue firmado por el Presidente Laurentino Cortizo, mediante Decreto Ejecutivo, luego e atender las recomendaciones de la Mesa única de Medicamentos.

Según Pérez, “en la última estadística tenemos que han cerrado unas 50 farmacias, es verdad que han abierto otras farmacias de las cadenas de supermercados, las farmacias de cadenas extranjeras y farmacias de distribuidores”.

Farmacias cumplen con el descuento de medicamentos

Por otro lado, el representante de pequeñas farmacias destaca que "después de un año de haber iniciado el 30% de descuento de medicamentos podemos hacer un balance, las farmacias estamos cumpliendo porque es una orden y la ACODECO nos monitorea, todos los medicamentos están con un 30% de descuento”.

"Este 30% si está llegando a la población … pero la población que busca que los medicamentos no los tengan que comprar, sino que la Caja de Seguro Social se los tenga que suministrar, y el Ministerio de Salud a los que no son asegurados", menciona Orlando Pérez.

Orlando Pérez, detalla que “estos medicamentos han ayudado a la población, pero como todo son medicamentos controlados que están más bajo el precio y por ende se agitan, no cubren la demanda de la población y hoy en día tenemos muchas moléculas agotadas”.