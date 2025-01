Edmundo González en Panamá: Declaraciones del presidente Mulino tras su visita

Palabras de Edmundo González

González, quien se reunió con el presidente Mulino, reiteró que Venezuela enfrenta una crisis política grave debido al régimen de Nicolás Maduro, subrayando que las elecciones fueron “robadas” de manera abierta, y señaló que el régimen continúa aferrándose al poder pese a la derrota electoral.

"Venezuela vive momentos muy complicados en estos tiempos producto del empecinamiento del régimen de aferrarse al poder, a pesar de haber sido ampliamente derrotado en las elecciones, se robaron las elecciones abiertamente, se robaron las actas", expresó González.

Agradecimiento a Panamá

González también expresó su agradecimiento al gobierno de Panamá y al presidente Mulino por el respaldo público hacia la oposición venezolana. “Les agradecemos este respaldo público que ha hecho el presidente Mulino, es una manifestación que agradecemos sinceramente, me ha designado y me ha llamado como me designó el pueblo venezolano al favorecerse en los resultados como presidente electo”, dijo el líder opositor.

Respuesta del presidente Mulino

El presidente Mulino, por su parte, expresó el apoyo rotundo de Panamá a la lucha de González y la legitimidad que él representa. “Queremos manifestar de manera clara, don Edmundo, que Panamá está con usted y la legitimidad que usted representa”, indicó Mulino.

Además, el mandatario panameño destacó la importante comunidad venezolana residente en Panamá y la preocupante situación en la frontera.

"Nosotros tenemos una población bastante grande de venezolanos residentes en Panamá que se han hecho panameños prácticamente ya, pero también tenemos un problema en la frontera, donde lamentablemente el 72% de esas personas que transitan en condiciones inhumanas son venezolanos", comentó Mulino.

Desafíos en la frontera

El presidente de Panamá detalló que en el año 2024, hubo una disminución del 42% en el tránsito de personas, aunque Venezuela sigue representando el 72% de esa cifra. “Curiosamente, en las últimas semanas tuvimos tres días de cero ingreso, es complicado, es una versión moderna de un campo de concentración”, afirmó Mulino, haciendo hincapié en la difícil situación que viven muchos venezolanos en la frontera.

Llamado a la comunidad internacional

Mulino concluyó su declaración con un llamado al mundo democrático. “Espero que este periplo sea un campanazo al mundo democrático, que sea un campanazo por la libertad de Venezuela, y sobre todo mañana, para nosotros mañana es una fecha trascendental, 9 de enero, que marca un hecho histórico importante, y ustedes tienen mañana una convocatoria gigantesca en todo Venezuela”, expresó, refiriéndose a las movilizaciones programadas para ese día en Venezuela.