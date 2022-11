El 29 de noviembre continúa la audiencia preliminar de expresidente Martinelli por caso New Business

Para el próximo martes 29 de noviembre está programada la audiencia preliminar del caso New Business en la que se encuentra imputado el expresidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli, por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.

La audiencia está prevista para las 9:00 a.m., en el salón de audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, y se desarrolla en la fecha alterna luego de que el pasado 28 de octubre la misma fuera suspendida debido a la presentación de un incidente de nulidad.

“Este acto de audiencia preliminar alterna es la continuación de la sesión judicial celebrada los días 27 y 28 de enero del presente año en las instalaciones del Parlamento Latinoamericano”, informó el Órgano Judicial.

Detalla que El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, a cargo de la jueza Baloísa Marquínez, designó a un defensor público alterno a fin de garantizar el derecho a el defensa, en el evento de que no comparezca el defensor técnico particular.

Con el fin de garantizar el principio de publicidad y el acceso a la información, la audiencia será transmitida por la página web del Órgano Judicial www.organojudicial.gob.pa y por la cuenta de YouTube OJudicialPanama. Adicional a la transmisión en vivo, los periodistas y comunicadores sociales interesados en darle cobertura a esta audiencia, deberán acreditarse en la Dirección General de Comunicación.

Por otro lado, cabe señalar que en este mismo proceso, mediante resolución fechada el viernes 21 de octubre de 2022, la jueza emitió el Auto Mixto n.° 8 a través del cual llamó a juicio a 20 personas también imputadas por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, y fijó como fecha de audiencia plenaria del 17 al 28 de abril de 2023 a las 9:00 a.m., y como fecha alterna del 23 de mayo al 5 de junio de 2023 a las 9:00 a.m. Para esta última fecha, la jueza designó defensores públicos alternos a fin de garantizar el derecho a la defensa, en el evento que no comparezcan los defensores técnicos particulares.