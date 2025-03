El presidente Mulino defiende compra de aeronaves para el SENAN.

“Es falso el tema de aviones artillados, yo no sé quién sembró ese morbo para algo que no tiene razón de ser, a mí no se me hubiera ocurrido tampoco porque no hay por qué hacerlo y lo desmiento. Creo que ayer el viceministro Seguridad hizo una conferencia de prensa al respecto y… https://t.co/HJSOkNYmve pic.twitter.com/T81HaWjchA