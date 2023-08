Empleos ¡Revisa aquí! Las oportunidades de MITRADEL en provincias

"No queremos desanimar a las personas que no tienen ese nivel todavía sino poder motivarlos a saber qué está pidiendo el mercado laboral y cuáles son algunas opciones de formación que podemos utilizar o que podemos tener en nuestra mente y buscar esa forma para poder lograr ubicarnos en este perfil", explicó Mitre "No queremos desanimar a las personas que no tienen ese nivel todavía sino poder motivarlos a saber qué está pidiendo el mercado laboral y cuáles son algunas opciones de formación que podemos utilizar o que podemos tener en nuestra mente y buscar esa forma para poder lograr ubicarnos en este perfil", explicó Mitre