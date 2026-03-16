ENA, ATTT y Sertracen advierten sobre estafa con supuestas multas

Las autoridades alertaron a la ciudadanía sobre mensajes de texto (SMS) fraudulentos que circulan actualmente, en los que se notifican supuestos pagos pendientes de multas por infracciones de tránsito, una modalidad que podría tratarse de una estafa .

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De acuerdo con la Empresa Nacional de Autopista (ENA), la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y Sertracen, estos mensajes solicitan a los usuarios ingresar a un enlace, completar información personal y realizar pagos para “ponerse al día” con supuestas sanciones.

Sin embargo, las entidades advierten que podría tratarse de un intento de “phishing”, una modalidad de fraude utilizada para obtener datos personales o bancarios.

Recomendaciones por ENA, ATTT y Sertracen a la población ante estafa

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033580247484883182?s=20&partner=&hide_thread=false Ante mensajes SMS recibidos por usuarios sobre supuestos pagos pendientes de multas por infracciones de tránsito, en los que piden ingresar a un enlace fraudulento, llenar datos y realizar pagos para “ponerse al día”, @ENACorredoresPA, @ATTTPanama y Sertracen, advierten que… pic.twitter.com/gBcoxnvcZf — Telemetro Reporta (@TReporta) March 16, 2026

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a los ciudadanos:

No hacer clic en enlaces sospechosos enviados por mensajes de texto.

enviados por mensajes de texto. No ingresar datos personales o bancarios en páginas no verificadas.

en páginas no verificadas. Verificar cualquier información relacionada con multas solo a través de los canales oficiales de las instituciones correspondientes.

Las entidades reiteraron la importancia de mantenerse alerta ante este tipo de estafas digitales, que buscan aprovecharse de los usuarios mediante comunicaciones falsas.