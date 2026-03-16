Panamá Nacionales -  16 de marzo de 2026 - 10:47

Proponen ley contra la estafa con bloqueo bancario a responsables

El diputado Neftalí Zamora presentó un proyecto de ley contra la estafa que propone bloqueo bancario a los responsables para evitar reincidencias.

En estas fechas festivas

En estas fechas festivas, la ciberseguridad es clave para evitar estafas.

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El diputado de la Coalición Vamos, Neftalí Zamora, explicó detalles de un proyecto que busca crear una ley general contra la estafa en Panamá, con el objetivo de fortalecer las herramientas legales para prevenir este delito.

La iniciativa plantea establecer mecanismos que permitan detectar y frenar prácticas fraudulentas, además de aplicar medidas que dificulten la reincidencia de quienes resulten responsables.

Proyecto incluye bloqueo bancario por estafa

Entre las propuestas contempladas en el proyecto se encuentra la posibilidad de aplicar bloqueos bancarios a las personas condenadas por estafa, como una medida para evitar que continúen utilizando el sistema financiero para cometer este tipo de delitos.

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El diputado explicó que la iniciativa busca reforzar el marco legal frente al aumento de estafas, especialmente aquellas que se realizan a través de medios digitales o transacciones bancarias.

Herramientas para prevenir el delito

Según Zamora, la propuesta de ley también contempla herramientas orientadas a prevenir el delito y fortalecer la respuesta institucional ante casos de fraude.

El proyecto pretende dotar a las autoridades de mecanismos más eficaces para identificar a los responsables y proteger a las víctimas, así como reducir la reincidencia en este tipo de delitos.

La iniciativa deberá ser analizada en el proceso legislativo correspondiente dentro de la Asamblea Nacional de Panamá.

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