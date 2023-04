Escuela Elena Chaves de Pinate: ¿Cuándo inician clases?

Mesa manifestó que todavía están preparando los horarios y ajustándose a los espacios que no están condenados. “Solamente los pabellones 1 y 2 están condenados. Las otras instalaciones de la escuela no tienen dificultad. Los demás pabellones, la cafetería, el salón de inclusión, los laboratorios y el pabellón donde está artística y tecnología, la biblioteca y el salón de actos no están condenados”, aclaró.

image.png

De acuerdo con Mesa, esta medida sería momentánea, mientras la escuela se traslada a otro lugar y los 2,300 estudiantes, que alberga el colegio entre los dos turnos, puedan dar clases presenciales.

Además, el director del colegio Elena Chávez de Pinate manifestó que están buscando un local, posiblemente el local comercial Crystal Plaza, que está frente a Los pueblos y que en el pasado fue acondicionada para albergar a los estudiantes de la Escuela Ernesto T. Lefevre. “Depende de las autoridades que tienen que realizar los contratos de arrendamiento, eso no va a depender de nosotros. Que lo apuren y lo acepten”, afirmó.

Por su parte, la directora regional del Meduca en Panamá Este Petra Serracín dijo que después de revisar los informes presentados por personal de Sinaproc, la UTP, los Bomberos y de los ingenieros industriales del Meduca se llegó al acuerdo de que se iban a suspender las clases para que los estudiantes no estuvieran en esa área.

Del Meduca también revelaron que cuatro centros educativos ubicados cerca del área tienen aulas libres en horas vespertinas para atender a los estudiantes de décimo y duodécimo grado, no obstante, los docentes acordaron realizar las diligencias pertinentes a fin de mantener, en un solo local, a todos los alumnos.