Escuelas en San Miguelito: ¿Qué centros escolares aún no están listas?

"No solamente en el distrito de San Miguelito, si no en todo el territorio nacional existen centros escolares que no estarán listos para el primer periodo del año escolar" declara el dirigente Pinto. "No solamente en el distrito de San Miguelito, si no en todo el territorio nacional existen centros escolares que no estarán listos para el primer periodo del año escolar" declara el dirigente Pinto.