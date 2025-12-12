Estados Unidos dona $75 mil en insumos médicos para apoyar la atención en Panamá

Comando Sur de Estados Unidos en Alianza con MINSA.

El Comando Sur de los Estados Unidos este viernes 12 de diciembre hace entrega a Panamá de cuatro mil libras de medicamentos e insumos médicos, esto equivale a una inversión de $75 000 dólares, siendo este el primer embarque.

Estados Unidos participará en "Juntos por la salud"

El embarque de medicamentos será utilizado en el primer trimestre del 2026 en una misión medica denominada "Juntos por la salud" en la que estará participando personal del Comando Sur de EE.UU como funcionarios del MINSA brindando atención medica a diferentes lugares de la república. Tanto provincias como comarcas estarán beneficiadas de este proyecto.

Cooperación sanitaria entre Panamá y EE. UU.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, destacó el impacto de la iniciativa Juntos por la Salud, resaltando que esta alianza entre los gobiernos del presidente Donald Trump y José Raúl Mulino continúa generando resultados.

Según explicó, este martes visitó el Hospital San Miguel Arcángel junto al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre Boyd, para recibir a ocho médicos del Comando Sur que brindarán apoyo durante dos semanas en servicios de atención médica en San Miguelito y La Chorrera.

Esta cooperación, señaló Cabrera, reafirma el compromiso bilateral para fortalecer la capacidad sanitaria y ampliar la cobertura a las comunidades más necesitadas.