Exfiscal de Nueva York considera que hay baja posibilidad que se conceda fianza a hermanos Martinelli Linares

La extradición de los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, serán extraditados a EE. UU. para enfrentar cargos por su presunta participación en un esquema de sobornos masivos y lavado de dinero provenientes de la constructora brasileña Odebrecht.

Explicó que una vez se dé la extradición, el Fiscal presentará los cargos ante el Juez, y la defensa de los hermanos Martinelli Linares darán una declaración, en la que casi siempre la persona dice no culpable, tras lo cual se procede con la audiencia de posible fianza.

“En el caso de los hermanos Martinelli Linares, lo más importante que la Fiscalía va a decir es que primero que nada ellos no son ciudadanos de EE. UU., no son residentes legales de EE. UU. y no viven en EE. UU., que fueron extraditados de un tercer país, que los cargos son estos y aquellos y debido a la posibilidad de que tengan motivación o deseos de no estar presentes en la Corte le pedirá al Juez que no les conceda ningún tipo de fianza, por otro lado, los abogados defensores harán todo lo contrario, presentar los motivos por los cuales estos muchachos no van a perderse, se van a presentar, y que son unas personas decentes, que es su primer caso, que pueden garantizarle económicamente y por medio de propiedades a la Corte que ellos se van a presentar, el Juez entonces decidirá si les otorga fianza o no”, detalló el exfiscal Arcia.

En este sentido, la extradición de Luis Enrique Martinelli Linares está programada para este lunes 15 de noviembre; mientras que en el caso de Ricardo Alberto Martinelli Linares aún no se ha fijado una fecha.