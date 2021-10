Exministros de Seguridad cuestionan la gestión del Gobierno ante los hechos delictivos

Mulino señaló que actualmente hay un presidente ausente, dijo que no sabe si realmente Cortizo está trabajando para implementar estrategias, pero aseguró que lo que percibe el país es ausencia. En este contexto dijo que se siente preocupado desde que escuchó que el presidente no maneja sus cuentas de redes sociales porque estos son medios informativos.

Se refirió también a temas específicos como al nombramiento de personas que están en un proceso de resocialización. "No acepto como panameño que me digan que esas personas trabajan en el Gobierno porque están en programas de resocialización, son narcotraficantes protegidos", dijo Mulino.

Finalmente, expresó que él vaticina tiempos difíciles, manifestó que si no se hace nada antes de las elecciones del 2024, el escenario sería peor que el de 1968. Cabe destacar que en el año 1968 se dio el Golpe de Estado en contra del Gobierno del presidente Arnulfo Arias Madrid.

Por su parte, Aguilera acotó que los problemas se deben principalmente a la falta de programas efectivos de resocialización; para él se debe trabajar más en este sector para poder ver mejorías. "Desmantelaron todo el trabajo de prevención que yo junto a los funcionarios del Ministerio implementamos", recalcó el exministro.

Además, identificó que la problemática del país guarda relación con la proporción de policías y fiscales nombrados, dijo que si hay 30,000 policías, pero 300 fiscales para procesar los 70,000 delitos que se registran anualmente no es funcional el sistema.

Aguilera contrapuso algunas de las medidas que implementó durante su gestión como la labor que se realizaba en la cárcel de Punta Coco; según el, al recluir a los líderes de las organizaciones criminales en ese lugar se les mantenía aislados de sus pandilleros.

En este sentido, fue enfático en mencionar que el gobierno actual no examinó la data recopilada con rigor científico y no demuestra voluntad política ni interés. Desde su punto de vista, toda la situación ha provocado que exista un encierro voluntario que no contribuye a la reactivación económica.

Para finalizar dijo que entendía que el PRD estuviera feliz luego de estar 10 años fuera del Gobierno, pero era momento de trabajar y finalizar la celebración.