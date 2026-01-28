Exoneración del ITBMS a productos de gestión menstrual: prohíjan proyecto de ley

El anteproyecto de Ley 330, que busca exonerar del ITBMS a los productos de gestión menstrual, fue prohijado por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, dando un paso clave para su discusión formal en el Órgano Legislativo.

La iniciativa modifica y adiciona disposiciones al artículo 1057-V del Código Fiscal, con el objetivo de incluir dentro de los productos exentos del ITBMS artículos de uso esencial como toallas sanitarias, tampones y copas menstruales.

El diputado proponente, Augusto “Tuto” Palacios, explicó que el anteproyecto contempla un mecanismo de renta sustitutiva para compensar la eliminación del impuesto a estos productos.

Según detalló, la propuesta plantea aumentar el impuesto al tabaco del 15% al 20%, así como establecer un gravamen del 20% a la importación, venta al por mayor y venta al por menor de cigarrillos electrónicos.

La iniciativa tiene como objetivo reducir el costo de productos de primera necesidad, promoviendo la equidad y el acceso a insumos básicos de salud menstrual, sin afectar la recaudación fiscal del Estado.

Tras ser prohijado, el anteproyecto de ley continuará su trámite legislativo con el análisis en primer debate dentro de la Comisión de Economía.