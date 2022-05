Eyra Ruiz dice que no aspira a ser diputada de la Asamblea Nacional

La Ministra Consejera de Salud, Eyra Ruiz , dijo no tener aspiraciones para cargos de elección popular en el Órgano Legislativo, para las Elecciones Generales del 2024.

Según Ruiz, ella se dedicará al partido. "No tengo aspiraciones para esos cargos (diputada de la Asamblea Nacional). Yo me voy a dedicar al partido. Lo he dicho en todas las reuniones y cuando yo digo una cosa la cumplo", precisó.