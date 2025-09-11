Fallece el actor de ¡Anita, no te rajes! Eduardo Serrano a los 82 años, "El Galán de Venezuela"

El mundo del espectáculo despide a una de sus figuras más queridas. El actor venezolano Eduardo Serrano, conocido como “El Galán de Venezuela”, falleció este jueves a los 82 años, dejando un importante legado en el teatro y las telenovelas latinoamericanas.

Su hija, Magaly Serrano, quien lo acompañó durante su lucha contra el cáncer de próstata y pulmón, compartió un emotivo mensaje en redes sociales: "Este no es un adiós amor de mi vida… es un nos vemos pronto mi estúpido amado, mi rey, mi vida. Te voy a extrañar, Dios solo sabe cuánto", escribió en Instagram.

Serrano se consolidó como uno de los actores más reconocidos de Venezuela gracias a su participación en múltiples obras de teatro y producciones televisivas, que lo convirtieron en un referente del arte escénico en la región.

Con su partida, el público latinoamericano pierde a un artista que marcó generaciones y será recordado por su talento y carisma.