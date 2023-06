Felix Moulanier explica denuncia de call center por un candidato a la presidencia

“Primero no entendía cuál era el fin del call center hasta que te toca trabajar partido-oficinas privadas, hasta que tú entiendes cuál es la relación partido-oficinas privadas tú entiendes cuál es el fin del call center”, declaró Félix Moulanier. “Primero no entendía cuál era el fin del call center hasta que te toca trabajar partido-oficinas privadas, hasta que tú entiendes cuál es la relación partido-oficinas privadas tú entiendes cuál es el fin del call center”, declaró Félix Moulanier.

El dirigente resaltó que “una de las razones principales por las que denuncio el call center es porque a mí me ha pasado exactamente lo que le ha pasado a ustedes los periodistas, que los han atacado cuando sale una noticia negativa de Ricardo Martinelli”.

Félix Moulanier explica el motivo de su renuncia

“Yo solamente presenté mi carta de renuncia y puse mis motivaciones en mi carta de renuncia, eso fue suficiente para que me atacaran, para que exteriorizaran temas de mi vida personal, que me amenazaran”, expresó a TRemporta matutino el dirigente político al referirse de su salida del partido Realizando Metas.

“Presenté mi carta de renuncia al cargo de coordinador político del partido -Realizando Metas-, soy miembro de la Junta Directiva del Partido... Félix Moulanier renuncia después de muchas cosas, fue un cúmulo de muchas cosas”, Félix Moulanier, de Realizando Metas. “Presenté mi carta de renuncia al cargo de coordinador político del partido -Realizando Metas-, soy miembro de la Junta Directiva del Partido... Félix Moulanier renuncia después de muchas cosas, fue un cúmulo de muchas cosas”, Félix Moulanier, de Realizando Metas.

Moulanier se refirió a los trabajos que tuvo que realizar antes de las elecciones primarias del colectivo, “A mí me tocó decirle a los dirigentes muchas veces inscribe porque tus inscripciones van a ser tus primarias, porque esa fue la línea de comunicación que nos dijo el presidente del partido en el círculo cero”.

Félix Moulanier y su relación con Ricardo Martinelli

“Si Ricardo Martinelli hubiese querido un partido propiedad privada de él, hubiese sacado de su bolsillo y lo hubiese hecho, pero no hubiese utilizado la esperanza y el sacrificio de la gente para que le hicieran un partido y luego negociar”, expresó Moulanier.

“Yo aspiraba a correr en unas primarias, pero al momento en que llegan las primarias, las reglas del juego las ponen de que por un tema del tiempo electoral no se podía”, declaró el dirigente.

“Yo decidí seguir a Ricardo Martinelli y tuve que conocerlo de cerca para entender, alguien me dijo una vez todo el mundo se enamora de Ricardo Martinelli hasta que lo conoce y eso me pasó, cómo se burlaba de la gente”, dijo Moulanier. “Yo decidí seguir a Ricardo Martinelli y tuve que conocerlo de cerca para entender, alguien me dijo una vez todo el mundo se enamora de Ricardo Martinelli hasta que lo conoce y eso me pasó, cómo se burlaba de la gente”, dijo Moulanier.

"Sigue jugando con la miseria humana, ustedes no se dan cuenta que todas las protestas que hacía el partido era cada vez que se acercaba una audiencia… en el único que momento que te importaba las necesidades del país era cuando se acercaba una audiencia”, puntualizó.