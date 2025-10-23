Estudiantes de informática educativa, investigación criminal y seguridad psicológica de la Universidad Especializada de las Américas ( UDELAS ) participaron en el Foro sobre Ciberseguridad y Educación Superior, un encuentro académico que reunió a expertos internacionales de Ecuador y Colombia. El evento fue inaugurado por la rectora de UDELAS, Dra. Nicolasa Terreros Barrios.

Organizado por la Academia de Posgrado, el foro analizó los desafíos que enfrenta Panamá frente a las crecientes amenazas digitales y discutió estrategias para fortalecer la educación tecnológica en el país.

"La ciberseguridad es una realidad que impacta directamente en la vida de las instituciones y especialmente de las universidades. Por eso debemos fortalecer nuestras capacidades y cooperar entre países y universidades para enfrentar esta problemática", señaló la rectora Terreros Barrios.

Foro de Ciberseguridad en UDELAS reúne a expertos internacionales

Además, la rectora destacó que UDELAS trabaja en convenios de cooperación internacional con instituciones académicas de otros países, con el objetivo de potenciar la investigación y formación en seguridad digital.

El decano de Posgrado, profesor Arturo Rivera, subrayó la relevancia del foro como espacio de actualización profesional y cooperación académica frente a los retos de la era digital. También participó el diputado de la Asamblea Nacional, Didiano Pinilla, quien afirmó que proteger los datos es tan importante como proteger la vida misma.

El foro se desarrolló de manera simultánea en la sede principal de UDELAS y en cinco extensiones universitarias del país, con la participación activa de estudiantes, docentes y colaboradores, reafirmando el compromiso de la universidad con la formación integral y la seguridad digital en la educación superior panameña.