Genaro López reitera propuesta de un solo ajuste salarial, sector empresarial apela a la reactivación de empresas

Añadió que además, según un análisis realizado por sus asesores económicos, por hogar el debería haber un ingreso de B/.1,500 mensual para que puedan ser suplidas todas las necesidades básicas.

“Nosotros siempre hemos planteado que aquí el que no gana B/.1,500 mensual en un hogar no puede satisfacer sus necesidades… esa es la vialidad y eso ya son estudios hechos por nuestros asesores económicos y el hogar que no recibe los B/.1,500, repito, no puede satisfacer sus necesidades básicas de alimento, educación vivienda, transporte, salud, recreación, que necesita el ser humano”, enfatizó López.

Por su parte, el representante del sector empresarial en la Comisión de Salario Mínimo, Juan Ledezma, recalcó que la situación que se vive actualmente producto de la pandemia es muy difícil y apeló a la reactivación de las empresas.

“Nosotros lo que decimos es que este momento es un momento muy pero muy duro no solo para el país, para toda su población que incluye trabajadores y empleadores, nosotros lo que tenemos que hacer es fomentar la reactivación de las empresas, la sostenibilidad de las empresas para que puedan mantener los puestos de trabajo y si es posible generar nuevos puestos”, indicó Ledezma.

Con relación al tema del ingreso de B/.1,500 mensual por hogar, Ledezma señaló que eso no va acorde a la realidad de las empresas.

“Yo tengo más de cinco periodos de salario mínimo y ese siempre ha sido el discurso que ha dicho Genaro, un salario de B/.1,500, lo que nosotros sabemos que no se ajusta a la realidad de las empresas, ni del país, ni de la situación económica peor en la que vivimos actualmente… la situación que tenemos actual muchas empresas están tratando de subsistir, de mantener los puestos de trabajo que actualmente tiene, si se produce una situación como la que acabas de mencionar llevaría como consecuencia que muchas empresas van tener que prescindir de los servicios de algunos trabajadores y algunas ni siquiera vana a poder seguir subsistiendo”, agregó Ledezma.

Por otro lado, Genaro López, agregó que esperan poder llegar a un acuerdo sobre el incremento al salario mínimo.

“Habrá que ver si nos ponemos de acuerdo, el sector empresarial dice que no hay condiciones para aumentar los salarios, nosotros por el contrario hemos planteado que es necesario aumentar los salarios porque no alcanza para satisfacer en algunos casos ni para la canasta de alimentos”, puntualizó.