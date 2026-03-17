Gobierno y diputados de CD coordinan proyectos de infraestructura y servicios básicos en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió este martes con la bancada de diputados del partido Cambio Democrático (CD) para coordinar la ejecución de proyectos de infraestructura y servicios básicos. Durante el encuentro, se priorizaron soluciones para el suministro de agua potable, la rehabilitación vial y la mejora de hospitales y centros educativos.
Por su parte, los parlamentarios de CD destacaron los avances en materia de seguridad, específicamente en el combate al narcotráfico y al hurto pecuario. La bancada reiteró su compromiso con la gobernabilidad y su respaldo a las iniciativas que impacten positivamente en la calidad de vida de los panameños.