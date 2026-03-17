Gobierno y diputados de CD coordinan proyectos de infraestructura y servicios básicos en Panamá

Gobierno Nacional y diputados del Cambio Democrático. Presidencia

Por Ana Canto El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió este martes con la bancada de diputados del partido Cambio Democrático (CD) para coordinar la ejecución de proyectos de infraestructura y servicios básicos. Durante el encuentro, se priorizaron soluciones para el suministro de agua potable, la rehabilitación vial y la mejora de hospitales y centros educativos.

Acompañado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, el mandatario presentó un informe detallado sobre el plan de acción para atender la crisis hídrica, con especial énfasis en la región de Azuero. Mulino aseguró que se están destinando los recursos necesarios para normalizar el abastecimiento de agua potable en las zonas más críticas a la brevedad posible.

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