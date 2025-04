Gremios docentes anuncian paro de clases; MEDUCA garantiza seguridad en escuelas

Ante este escenario, el director general de Educación, Edwin Gordón, hizo un llamado a la calma y aseguró que los estudiantes que asistan a clases estarán resguardados en sus centros educativos.

“No caigamos en el juego de la vez pasada, cuando algunos sindicatos anunciaron que iban a voltear el país para que los padres no enviaran a sus hijos a la escuela”, afirmó Gordón. Además, reconoció la inquietud de los padres ante posibles protestas: "Si alguien me dice que va a voltear este país patas arriba y mi hijo tiene que salir a la calle para ir a la escuela, yo me preocuparía y tomaría mis precauciones".

MEDUCA garantiza seguridad en escuelas tras paro de docentes

"El mensaje para los padres de familia es que nuestros estudiantes en los centros educativos van ser bien resguardados y vamos a atender a todos los estudiantes que lleguen, porque estamos seguros que la mayoría de los docentes comprometido con la educación, van a dar clases…

El funcionario destacó que el Ministerio de Educación (MEDUCA) garantizará la apertura de los planteles y la seguridad de los estudiantes, asegurando que la mayoría de los docentes comprometidos con la educación sí impartirán clases durante los días del paro.

Por su parte, los gremios docentes han reiterado que la paralización busca exigir mejores condiciones para los trabajadores y rechazar las modificaciones a la ley de la CSS, argumentando que estas afectan a miles de panameños.