Guías MEDUCA: ¿Qué efectos tendrán en el segundo trimestre?

¿Qué opinan los docentes?

El presidente de la Federación Nacional de la Educación Panameña, Humberto Montero, asegura que los programas implementados en medio del proceso de la educación para este año no podrán tener su efecto por su falta de planificación.

Si nos basamos en la educación a larga distancia, este no cumplió con las expectativas ahora con la libreta digital que llevará la nota de los estudiantes, asistencia, tardanza como un plan piloto en estos momentos no puede ser posible, lo mejor es implementarlo el próximo año, resalto el encargado. Si nos basamos en la educación a larga distancia, este no cumplió con las expectativas ahora con la libreta digital que llevará la nota de los estudiantes, asistencia, tardanza como un plan piloto en estos momentos no puede ser posible, lo mejor es implementarlo el próximo año, resalto el encargado.

Alrededor de 954,233 estudiantes iniciaron el segundo trimestre del presente año, en más de 3 mil centros educativos donde los docentes usan materiales designados por el meduca tal como es una libreta de asistencia tradicional pero que muy pronto podría pasar a ser digital.

Según Montero, el meduca planea implementar un nuevo sistema en la educación y es la libreta digital, el cual consiste en que los docentes ingresen la asistencia de los estudiantes a través de una plataforma, lo cual muchos profesores no están de acuerdo por su prontitud.

El dirigente magisterial a provechó para mencionar que en distintos centros educativos los comedores aún no están funcionando, señalando que existe una partida entregada a los directores de las escuelas para activarlos y resaltó que Meduca no tiene una agenda en si en este tema haciendo un llamado para que se cumpla durante el segundo trimestre.