Hallan presunta droga oculta en artículos para autos dentro de un taller en Villa Grecia

Autoridades ubicaron presunta droga oculta en distintos artículos con doble fondo, durante un operativo realizado en un taller ubicado en el sector de Villa Grecia, en Panamá Norte, donde también fue aprehendido un ciudadano de nacionalidad cubana.
La @policiadepanama detalla que “se le incautaron 18 rines,… pic.twitter.com/kVlUNUgbRy