Panamá Norte Nacionales -  6 de febrero de 2026 - 12:59

Hallan presunta droga oculta en artículos para autos dentro de un taller en Villa Grecia

La Policía Nacional informó que durante la diligencia se incautaron 18 rines, cuatro cigüeñales, una tuca y 166 bolsas con presunta droga.

Presunta droga oculta en artículos para autos

Presunta droga oculta en artículos para autos, tras operativo de la Policía Nacional.

Ana Canto
Por Ana Canto

Autoridades ubicaron presunta droga oculta en distintos artículos con doble fondo, durante un operativo realizado en un taller ubicado en el sector de Villa Grecia, en Panamá Norte, donde también fue aprehendido un ciudadano de nacionalidad cubana.

La Policía Nacional informó que durante la diligencia se incautaron 18 rines, cuatro cigüeñales, una tuca y 166 bolsas con presunta sustancia ilícita, cuyo destino final sería el continente asiático.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2019812602637930766&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

¡Atención Colón! Programa de "Armas por Comida" llega la próxima semana

Se hunde carretera en el limite de Bocas del Toro y Chiriquí

Presentan denuncia contra la directora del SENNIAF por irregularidades en albergues de menores

Recomendadas

Más Noticias