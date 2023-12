Horario del Metro de Panamá para el 25 de diciembre

Al tratarse el 25 de diciembre de un día feriado, el metro atenderá a la población en el horario de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. en ambas líneas.

Su servicio en los días regulares es de lunes a viernes: 5:00 a.m. – 11:00 p.m., sábados: 5:00 a.m. – 10:00 p.m. y domingos: 7:00 a.m. – 10:00 p.m.

Costo del pasaje del Metro de Panamá

En la Línea 1 del Metro de Panamá, el costo del pasaje es de B/. 0.35 por persona, mientras que en la Línea 2, que cubre parte de San Miguelito y Panamá Este, es de B/. 0.50, totalizando un monto de B/. 0.85 en cada trasbordo.