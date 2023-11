Hospital Amador Guerrero de Colón presenta escasez de sangre

El doctor sostuvo que han experimentado “un descenso del 30.3% en la afluencia de donantes. Antes de los cierres, se atendían entre 25 y 30 personas diariamente para donaciones de sangre. Ahora hay días en los que no llega una sola persona, y en otros, se reciben de 3 a 5 donantes. Si no tenemos sangre, no podemos salvar vidas".