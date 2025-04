IFARHU aclara qué beneficios aplican en el traslado de partida

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció a través de un comunicado que se encuentra en la espera del llamado por parte de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados (AND) para que decida: ya sea autorizar el traslado de partida por un monto de 55 millones 573 mil 423 balboas (B/.55,573,423.00) o solicitar al IFARHU la sustentación de dicho traslado, previo a brindar su autorización para cubrir las deudas pendientes en concepto de beneficios del 2024.

Contenido relacionado: IFARHU aclara caso de Auxilios Económicos a finalistas del Concurso Nacional de Oratoria

IFARHU aclara que solo se considerarán beneficios con refrendo de la Contraloría

El IFARHU aclaró que las solicitudes de beneficios presentados, hasta antes del 30 de junio de 2024, de cualquier tipo de beneficio, que incluyen los Auxilios Económicos, que no cuenten con el debido refrendo por parte de la Contraloría General de la República, que perfecciona el trámite y permite el inicio de la vida jurídica del mismo, por principio legal, no está considerado en esta operación financiera del traslado de partida porque no son vigentes.