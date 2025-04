¡Importante! IFARHU podría pagar Becas, Asistencias Económicas y Auxilios Económicos pendientes del 2024

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) se encuentra a la espera del llamado por parte de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados (AND), que deberá decidir si aprueba un traslado de partida por B/.55,573,423.00 o si solicita una sustentación previa al ente. El monto permitiría cubrir deudas pendientes correspondientes a beneficios otorgados en el año 2024.

Según explicó el IFARHU, los fondos solicitados serán destinados exclusivamente a becas, asistencias económicas y auxilios económicos que ya fueron refrendados y cuyas solicitudes fueron tramitadas antes del 30 de junio de 2024. Esto incluye a estudiantes de todos los niveles, tanto en Panamá como en el extranjero, que ya hayan recibido al menos un pago del programa correspondiente.

IFARHU aclara solicitudes que no están refrendadas no forman parte del financiamiento

image.png

La entidad aclaró que las solicitudes que no cuentan con el debido refrendo por parte de la Contraloría General de la República no forman parte de esta operación financiera, ya que no han perfeccionado su vida jurídica conforme al marco legal vigente.

En octubre de 2024, la actual administración presentó una denuncia penal por supuestas irregularidades detectadas en el otorgamiento de beneficios durante el periodo anterior. Entre los hallazgos señalados, se menciona la emisión de certificaciones sin respaldo financiero y sin cumplir con los requisitos legales para generar compromisos formales.