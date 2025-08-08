IKEA en Panamá: ¿Cuándo podría ser la apertura de su tienda?

La reconocida cadena sueca IKEA , especializada en muebles y decoración de bajo costo, anunció su próxima llegada a Panamá y Costa Rica, en el marco de su estrategia de expansión en América Latina.

La compañía firmó recientemente un acuerdo de franquicia para explorar oportunidades comerciales en ambos países. Esta iniciativa forma parte del plan de la empresa por fortalecer su presencia en nuevos mercados emergentes.

En el caso de Panamá, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) confirmó que el modelo de operación será a través de una franquicia, y que actualmente se están evaluando los requisitos logísticos y espaciales que IKEA necesita para establecer sus operaciones.

Aunque aún no se ha anunciado una fecha oficial de apertura, las autoridades panameñas aseguran que el proceso avanza y que próximamente se conocerán más detalles sobre las ubicaciones y el formato de las primeras tiendas IKEA en territorio nacional.