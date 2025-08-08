IKEA en Panamá: ¿Cuándo podría ser la apertura de su tienda?

La reconocida cadena sueca IKEA, especializada en muebles y decoración de bajo costo, anunció su próxima llegada a Panamá y Costa Rica, en el marco de su estrategia de expansión en América Latina.
Contenido relacionado: MICI anunció que productos panameños fueron reconocidos en el prestigioso certamen Great Taste
En el caso de Panamá, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) confirmó que el modelo de operación será a través de una franquicia, y que actualmente se están evaluando los requisitos logísticos y espaciales que IKEA necesita para establecer sus operaciones.
Aunque aún no se ha anunciado una fecha oficial de apertura, las autoridades panameñas aseguran que el proceso avanza y que próximamente se conocerán más detalles sobre las ubicaciones y el formato de las primeras tiendas IKEA en territorio nacional.