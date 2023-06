INADEH gradúa a mujeres como Operador de Montacarga

“El sector productivo demanda cada vez más operadores de montacarga, y ahora, en particular, las empresas están solicitando que sean operadoras femeninas, es por esto por lo que se abre una ventana de oportunidad muy importante para las mujeres en el sector logístico”, detalló el instructor Pineda. “El sector productivo demanda cada vez más operadores de montacarga, y ahora, en particular, las empresas están solicitando que sean operadoras femeninas, es por esto por lo que se abre una ventana de oportunidad muy importante para las mujeres en el sector logístico”, detalló el instructor Pineda.

Este evento fue inaugurado por Faustina Díaz de López, jefa de la Oficina de Equiparación de Oportunidades; y la directora general de Inadeh, Mariela Salgado, quien destacó el trabajo que ha realizado la institución al realizar programas con enfoque de género, para así brindar oportunidades de capacitación a más mujeres en todo el país. De igual forma, a la graduación asistió la subdirectora general de Inadeh, Mitzucka Fuentes, y el secretario general, Ariel Ayala.

Además de la ceremonia, las participantes tuvieron la oportunidad de compartir sus hojas de vida y realizar entrevistas con personal de Recursos Humanos de las empresas El Machetazo y Chiquita Brands.

“Nuestra participación tiene como finalidad que cada una de ellas pueda aportar y crecer con nosotros en nuestra área logística”, destacó Josselyn Ortiz del departamento de Recursos Humanos de El Machetazo.

Diana Yangüés graduanda, exhortó a otras mujeres que son madres a estudiar y superarse: “Cuando yo ingresé al Inadeh fui por el curso de Inglés, en ese momento una persona de Orientación me dijo ‘tengo el curso perfecto para ti’. Lo que me motivó a tomar el curso fueron mis hijos, ya que soy madre soltera de 6, por eso me esfuerzo cada día en estudiar para poder sacarlos adelante”.