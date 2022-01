Inadeh remitirá al Ministerio Público vídeo sexual para que investigue

Sousa reiteró que los funcionarios que aparecen en el vídeo han sido desvinculados del Inadeh, mientras se desarrolla la investigación.

Director del Inadeh da detalles de investigación por vídeo sexual

“Hemos tomado las acciones de manera inmediata, nosotros no esperamos que pasara más tiempo para proceder luego de las investigaciones a la desvinculación, de igual forma vamos a remitir esos vídeos al Ministerio Público a que realice las investigaciones pertinentes de existir un delito que tome las acciones pertinentes”, declaró Sousa.

Mientras que la persona que grabó el vídeo presentó su renuncia al cargo, reiteró Sousa.

“La vida privada de las personas yo se las respeto, y sobre todo la dignidad de la mujer, por eso no he hecho mayor referencia al caso. El problema es que lo hagan en oficinas públicas de la institución, es por ello que tomamos acciones de forma inmediata, el resto lo remitiremos al MP para que hagan las investigaciones por la legalidad o no del vídeo”, sostuvo el director de Inadeh.

Reveló que la funcionaria que aparece en el vídeo ya tenía una amonestación de suspensión de labores, pero por otro caso diferente.

Sindicato de trabajadores de Inadeh denuncia persecución

En tanto el Sindicato de Inadeh denunció persecusión e irregularidades en la entidad.

“Muchos de los instructores no están recibiendo cursos ni se les da trabajo nada más or ser miembros del sindicado, además estamos solicitando convención colectiva”, sostuvo el sindicato.

Respecto al vídeo, el sindicato denunció que las personas que aparecen en el mismo están en la entidad mediante política.

Solicitaron la renuncia de Sousa, tras la divulgación del vídeo.