Inicia la vacunación pediátrica en los circuitos 8-5, 6-1 y 6-2

En la mayoría de los centros de vacunación los horarios de las inmunizaciones se extenderán desde las 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Vacunación pediátrica en La Chorrera inicia desde este jueves TReporta

En estos centros se vacunará de jueves hasta el sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Del jueves 3 al viernes 4, en horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., además funcionarán como centros de vacunación: Escuela El Trapichito (Herrera); Escuela El Arado (El Arado); Escuela La Mitra (Playa Leona). El sábado 5 de enero habrá vacunación, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en la Escuela de Ollas Abajo (Los Díaz y Obaldía); Escuela León Soto (Amador, Iturralde, Arosemena, Mendoza y La Represa).

Mientras que los centros de vacunación en el circuito 6-1 son: los centros de salud de Llano Bonito, de la Arena, Chitré, Monagrillo y la Policlínica Roberto R. de Diego. Y en el 6-2 se han habilitado centros de vacunación como el Minsa-Capsi de Pesé, centro de salud de Parita, cancha municipal de Los Pozos, Escuela Cruce de Santa Clara y Escuela El Barrero.

Las autoridades de salud reiteran el llamado a los padres de familia de llevar a sus hijos a vacunarse en los puestos de vacunación de la Operación PanavaC-19 y recomiendan que vayan con ropa cómoda; desayunados y con la tarjeta de vacunación o cédula juvenil.

El informe del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) reveló en el informe presentado hasta este miércoles que Panamá ha aplicado 7,154,155 dosis contra el COVID-19, de las cuales 3,229,700 se han colocado en primera dosis; 2,862,487 en segunda dosis; 1,051,981 dosis de refuerzo y 9,987 tercera dosis de pacientes inmunosuprimidos.

La cobertura de la población meta, a partir de los niños de 5 años, es de 81.4% con primera dosis; 72.1% con dos dosis; 33.6% con dosis de refuerzo y 14.7% de cobertura en la población entre 5 y 11 años.