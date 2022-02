Inician investigación tras ataque de tigrillo en Clayton, se presume que estaba siendo domesticado

MiAmbiente pide a la población no tomar esta presunto ataque como justificación para perjudicar a estos animales.

De acuerdo con las autoridades, se trata de la primera vez que se registra un hecho de este tipo en el país. “El ataque al ser humano no es una conducta propia de los animales silvestres, por ende, no se descarta la posibilidad de que el felino estuviera siendo domesticado y se haya escapado, o que estuviera siendo alimentado por residentes del área”, explicó Erick Núñez, jefe del departamento de Biodiversidad de la entidad.

En ese sentido, se le solicita a la ciudadanía no tomar esta situación como justificación para perjudicar a estos animales y aumentar así sus amenazas.

Tras el reporte del incidente en redes sociales, en acción conjunta, la Policía Ambiental, Rural y Turística acudió a la zona, rescató al tigrillo (Leopardus wiedii) y lo entregó al personal del MiAmbiente.

Núñez indicó que al haber áreas protegidas dentro de la ciudad de Panamá, es probable notar en ciertos recorridos a animales silvestres cerca de viviendas y zonas de gran movilidad urbana, sin embargo, por lo general los felinos al ver al hombre, optan por marcharse.

Asimismo, el funcionario dijo que es posible que el animal “haya sido intervenido por un humano que cambió su comportamiento natural”, en este caso, debido a la dependencia, no podrá ser reintroducido a un medio natural de manera inmediata, necesitará de un proceso previo de rehabilitación.

De mostrar un comportamiento de acuerdo a su especie, podría ser reubicado a corto plazo.

MiAmbiente pide a la población no alimentar a los animales silvestres, dado que no son mascotas. En su lugar, de encontrar a alguno en peligro o en condiciones que no son aptas, se recomienda acudir a la sede de MiAmbiente más cercana o llamar a la línea gratuita de reporte ciudadano 311.