Instruyen a directores médicos de CSS a no utilizar ivermectina e hidroxicloroquina en pacientes COVID-19

Detalla que esta decisión se sustenta en que los estudios realizados a pacientes hospitalizados y ambulatorios en diferentes países del mundo que han sido afectados con este virus durante la pandemia, no determinaron la eficacia terapéutica con el uso de estos fármacos ante la COVID-19.

“Existe suficiente literatura a nivel internacional y científica que ha demostrado que estos medicamentos no tienen un efecto real sobre la enfermedad así que nosotros consideramos que no deben ser utilizados como una medida preventiva para atender en nuestras instalaciones a pacientes que sean diagnosticados por COVID-19… consideramos que no son útiles en el tratamiento, ni siquiera en la prevención por tanto consideramos que deben ser utilizados para las patologías para las que están adscritas, pero he instruido a todos los directores para que estos medicamentos, ni la hidroxicloroquina, ni la Ivermectina sean utilizados en pacientes diagnosticados por COVID-19”, manifestó González.

Añade que además, existen recomendaciones sobre el no uso de estos medicamentos para el tratamiento de la COVID-19, ya que su uso prolongado se ha asociado a eventos adversos graves, que guardan relación con el ritmo cardiaco en las personas.